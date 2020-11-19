На Татышеве приступили к строительству причала для маломерных судов

В западной части острова Татышев появится причал, который станет первым из шести для швартовки малых судов в городской черте краевого центра. В администрации Красноярска сообщили, что работы по строительству объекта уже начались.

Сумма контракта составляет 8,5 миллионов рублей. Предполагается, что за эти средства подрядчик установит понтонный причал, смонтирует освещение территории, а также установит детский городок и разобьет аллеи, все работы должны быть выполнены из натуральных материалов и соответствовать проекту, разработанному ООО «Бюро Архитектон».

«В рамках проекта по благоустройству острова Татышев мы постарались максимально деликатно подойти к созданию общественного пространства, сохранив природный ландшафт, но при этом учли потребности горожан. Бережное отношение к уникальной природной среде острова – основной принцип проводимых работ. Для улучшения общего состояния деревьев и их эстетических свойств сейчас проводится санитарная обрезка», - сообщил и.о. руководителя главного управления молодежной политики и туризма Владимир Лебедев.

Таким образом, предполагается благоустройство территории на площади в 4 744 квадратных метра. В реализацию данного проекта вкладываются средства регионального бюджета.