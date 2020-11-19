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Подрядчика строительства парка в Солнечном оштрафуют на 21,5 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
12:03 19 Ноября 2020
парк, город, район, работа, штраф
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В Солнечном завершился первый этап строительства нового парка. Все работы, запланированные на этот год, выполнены. Однако их качество заказчиков – мэрию Красноярска – не устроило. В итоге не смотря на получение подрядчиком – ООО СПК «Сфера» - 40 млн рублей на выполнение работ, 21,5 млн бизнесменам придется вернуть в виде штрафов. Только в октябре ООО СПК «Сфера» получила 12 актов о выявленных дефектах. Об этом накануне рассказали в администрации города.

Подрядчика строительства парка в Солнечном оштрафуют на 21,5 млн рублей

В рамках первого этапа строительства нового парка в микрорайоне Солнечный за четыре месяца там обустроены событийная площадь, тротуары и велодорожки, детская и спортивная площадки, установлены уличная мебель и наружное освещение.

«Все работы запланированные для первого этапа выполнены. Но видим и мы, и жители, что есть большие вопросы к качеству работ. Сейчас заказчик проводит претензионную работу с подрядчиком, вопросы будут решаться в судебном порядке. Соответственно деньги, которые подрядчик отторговал по контракту, в полном объеме однозначно не получит», - заявил Дмитрий Дмитриев, руководитель администрации Советского района.  

Подрядчика строительства парка в Солнечном оштрафуют на 21,5 млн рублей

С самого начала работ два раза в неделю на площадке строящегося парка проходили встречи специалистов, рабочей группы и активистов микрорайона, где жители высказывали свое мнение, задавали интересующие вопросы и контролировали ход строительства. Все замечания оперативно передавались подрядной организации. Но исправлять все быстро, да и в целом обеспечить должную организацию, скорость и качество работ подрядчики смогли далеко не сразу. Ближе к осени управлять процессом благоустройства и вовсе пришлось практически «в ручном режиме», кураторы, представители администрации, заказчика приезжали на объект каждый день, - рассказали в мэрии.

Второй этап строительства начнется уже в следующем году. В парке запланировано устройство брусчатого тротуара, который соединит ул. 60 лет Образования СССР с асфальтобетонным проездом в центре сквера. Появятся дополнительные дорожки из брусчатки и тротуары из щебенки и в виде деревянных настилов. Будет установлено дополнительное освещение и малые архитектурные формы. На детской площадке появится амфитеатр, игровые элементы.

Подрядчика строительства парка в Солнечном оштрафуют на 21,5 млн рублей

«Парк уже получил приставку «народного». Ведь жители не только следят за ходом строительства. В августе 2020 они внесли свой личный вклад в благоустройство этого знакового места. Общественный Совет микрорайона Солнечного организовал акцию «Озеленим парк вместе», во время которой жители присоединились к высадке именных и семейных деревьев в строящемся парке. Всего было высажено 173 дерева и 143 кустарника», - отметили в администрации города.

Добавим, что значительный вклад в строительство парка внесен ООО «Русский лес». Компания уже выделила более 4 млн рублей на изготовление проектной документации парка и коммуникаций. Также достигнута предварительная договоренность о финансировании «Русским лесом» строительства визит-центра и фонтана уже в следующем году.

Фото: пресс-служба Администрации г. Красноярска
По материалам пресс-службы Администрации г. Красноярска

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