В Свердловском районе краевого центра наказали уличных торговцев

В краевом центре продолжают борьбу с незаконной и несанкционированной торговлей. Как рассказали в пресс-службе Свердловского района, накануне сотрудники администрации совместно с полицейскими с службой городовых провели рейд по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий». В результате мероприятия были выявлены две стихийные торговые точки.

С нарушителями проведена профилактическая беседа, а также составлены протоколы об административном нарушении. Документы переданы в административную комиссию Свердловского района для привлечения нарушителей к ответственности.

Штраф за несанкционированную торговлю составляет от 500 до 2 000 рублей – для физических лиц. Для должностных лиц штраф составляет от 1000 до 5000 рублей, для юридических лиц – от 1000 до 10 000 рублей.

Фото: vk.com/sver_krsk