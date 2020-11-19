19 ноября
Красноярск
погода -10 °C
75.93
 
€ 90.23
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Свердловском районе краевого центра наказали уличных торговцев

Главная Общество
Красноярск
12:15 19 Ноября 2020
красноярск, в красноярске, полиция, администрация, торговля, штрафы, общество
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В краевом центре продолжают борьбу с незаконной и несанкционированной торговлей. Как рассказали в пресс-службе Свердловского района, накануне сотрудники администрации совместно с полицейскими с службой городовых провели рейд по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий». В результате мероприятия были выявлены две стихийные торговые точки.

С нарушителями проведена профилактическая беседа, а также составлены протоколы об административном нарушении. Документы переданы в административную комиссию Свердловского района для привлечения нарушителей к ответственности.

Штраф за несанкционированную торговлю составляет от 500 до 2 000 рублей – для физических лиц. Для должностных лиц штраф составляет от 1000 до 5000 рублей, для юридических лиц – от 1000 до 10 000 рублей.

Фото: vk.com/sver_krsk

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На Татышеве приступили к строительству причала для маломерных судов

На Татышеве приступили к строительству причала для маломерных судов

19 Ноября 2020 г.
Там запланировано комплексное благоустройство
Новости Красноярска: Подрядчика строительства парка в Солнечном оштрафуют на 21,5 млн рублей

Подрядчика строительства парка в Солнечном оштрафуют на 21,5 млн рублей

19 Ноября 2020 г.
Работы выполнены, но качество не устроило
Новости Красноярска: На «Красмаше» увеличили производство кислорода

На «Красмаше» увеличили производство кислорода

19 Ноября 2020 г.
Оборонное предприятие производит тысячу тонн
Новости Красноярска: Центр путешественников организует онлайн-квесты по Красноярску

Центр путешественников организует онлайн-квесты по Красноярску

19 Ноября 2020 г.
Они стартуют сегодня
Новости Красноярска: На перекрестке улиц Брянская и Вейнбаума установят светофоры

На перекрестке улиц Брянская и Вейнбаума установят светофоры

19 Ноября 2020 г.
Администрация устраняет «очаги аварийности»
Новости Красноярска: Россельхознадзор намерен взыскать с предприятия 1 млрд рублей за порчу плодородной земли

Россельхознадзор намерен взыскать с предприятия 1 млрд рублей за порчу плодородной земли

19 Ноября 2020 г.
Компания устроила карьер в Березовском районе
Новости компаний
18/11
На базе СФУ пройдёт юбилейный Всероссийский фестиваль науки «NAUKA 0+»
17/11
Зачем ТЭЦ «сдают экзамены» и получают паспорта?
16/11
«Ростелеком» установил первую криптобиокабину в МФЦ Республики Хакасия
12/11
Сбербанк соберет предпринимателей Сибири на форуме «СБЕР Бизнес | Live»
12/11
Жители Красноярского края могут отправлять посылки по номеру телефона
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Самое искреннее интервью Алексея Клешко

Самое искреннее интервью Алексея Клешко

19 Ноября 2020 г.
Два года со дня гибели
Новости Красноярска: Красноярцы столкнулись с новым диагнозом «постковидный синдром»

Красноярцы столкнулись с новым диагнозом «постковидный синдром»

19 Ноября 2020 г.
Пока не ясно, как это лечить
Новости Красноярска: В минусинский бюджет-2021 включена подготовка к юбилею города

В минусинский бюджет-2021 включена подготовка к юбилею города

14 Ноября 2020 г.
Финансовый документ поступил в горсовет
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru