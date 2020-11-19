На «Красмаше» увеличили производство кислорода

На красноярском заводе «Красмаш» увеличили производство кислорода, который поступает в больницы и медицинские учреждения региона. Об этом сообщили в правительстве Красноярского края.

По просьбе краевого минздрава предприятие увеличило мощности и теперь производит в 2 раза больше кислорода, чем раньше – до 1000 тонн.

Для этого на заводе есть специальное оборудование – две установки, которые производят криогенную продукцию, необходимую в разных сферах. В настоящее время большая потребность в кислороде имеется у системы здравоохранения, так как он используется в лечении от COVID-19.

Напомним, вчера в регионе было зафиксировано еще 335 новых случаев заражения COVID-19.