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Центр путешественников организует онлайн-квесты по Красноярску

Главная Общество
Красноярск
10:28 19 Ноября 2020
красноярск, развлечение, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Центр путешественников запускает серию онлайн-квестов «Уникальности Красноярска». Организаторы подготовили шесть сценариев, каждый из которых подробно описали в группе «Центр путешественников» во «ВКонтакте». Для начала игры необходимо зарегистрироваться по указанной под спойлером ссылке.

Например, квест «Легендариум Красноярска» рассказывает таинственные истории города, приправленные мистикой.
Для участия необходимо зарегистрироваться самостоятельно или командой до 5 человек, получить ссылку на чат-бота, который и проведет по мистическому маршруту, а также расскажет аудио-записи легенд.

Стать участником этой игры можно по ссылке https://krascp.timepad.ru/event/1465036/.

Квест «Живописный маршрут» проведет по достопримечательностям города, которые вдохновляли художников. Аудио-гид расскажет о художниках Красноярска и их произведениях. Регистрация по ссылке: https://krascp.timepad.ru/event/1478098/

Фото: krsk.mir-kvestov.ru

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