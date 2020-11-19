На перекрестке улиц Брянская и Вейнбаума установят светофоры

Городские власти устраняет «очаги аварийности» в Красноярске. Новые светофоры появятся на перекрестке улиц Брянская и Вейнбаума, а также на пересечении ул. Грунтовая и ул. Котовского. На ул. Зои Космодемьянской сделают пешеходный тротуар, а по ул. Рейдовая, 45 обустроят заездные карманы на автобусных остановках.

«В этом году только по муниципальным контрактам на 50 опасных участках города, так называемых очагах концентрации дорожно-транспортных происшествий, были устроены островки безопасности, пешеходные ограждения, светофоры, искусственные дорожные неровности, нанесена особая разметка», - отметили в пресс-службе мэрии.

Добавим, что на перекрестке ул. Славы и 60 лет образования СССР оборудовали островок безопасности, который поможет пешеходам спокойно переходить оживленную магистраль. Этот участок востребован, так как рядом спортивный комплекс, рынок и магазины.





