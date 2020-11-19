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Россельхознадзор намерен взыскать с предприятия 1 млрд рублей за порчу плодородной земли

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Красноярск
09:21 19 Ноября 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Россельхознадзор обратился в Арбитражный суд с иском о взыскании 1 млрд рублей в доход бюджета Березовского района с компании «Горизонт» - эта сумма станет возмещением вреда за порчу плодородной почвы. Представители ведомства указывают, что на землях сельхозназначения предприятие организовало карьер по добыче песчано-гравийной смеси и уничтожило плодородный слой.

«Истец требует обязать ООО «Горизонт» разработать проект рекультивации земельных участков в границах выявленных нарушений; обязать ООО «Горизонт» за счет собственных средств привести нарушенную часть земельных участков в состояние, пригодное для использования в соответствии с целевым назначением; взыскать с ООО «Горизонт» 1 031 654 400 рублей в доход бюджета Березовского района Красноярского края в счет возмещения вреда, причиненного почвам сельскохозяйственного назначения», - сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Красноярского края.

Добавим, чтобы принять иск к производству или выписать отказ, у высшей инстанции есть 5 рабочих дней.

 

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