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Красноярские власти продолжают бороться с алкопавильонами

Главная Общество
Красноярск
17:05 18 Ноября 2020
торговля, магазины, город, алкоголь
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В Центральном районе Красноярска сегодня снесли очередной павильон, нарушивший антиалкогольное законодательство. Речь идет о торговых точках по ул. Диктатуры пролетариата, 39/1. После рейдов было выявлено, что там незаконно продается алкоголь. По словам руководителя администрации Центрального района Вадима Войцеховского, это уже четвертый такой павильон в районе с начала года.

«Работа по демонтажу алкопавильонов в Центральном районе проводится системно. При выявлении нарушений материалы мы передаем в полицию. Если факт продажи алкоголя будет подтвержден контрольной закупкой, договор на размещение временного сооружения расторгается. И тогда у предпринимателей остается всего два варианта: либо разобрать объект самостоятельно, либо попасть под принудительный снос. С начала года это уже четвертый объект, который демонтируется в Центральном районе за незаконную продажу алкоголя. Хотелось бы верить, что такая торговая точка в нашем районе последняя. Но пока проблема существует, мы будем продолжать работу. Тем более, что зачастую в таких павильонах торгуют суррогатами, что смертельно опасно», - заявил Войцеховский.

Красноярские власти продолжают бороться с алкопавильонами

Отметим, что на начало ноября 2020 года в Красноярске выявлено 301 временное сооружение, где осуществлялась незаконная торговля алкогольной продукцией. Из них на муниципальной территории – 167 объектов, на придомовой – 109, на частной – 25. Демонтировано 87 таких павильонов, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что «наказание» за незаконную торговлю иногда становится проблематичным. Особенно, если временные сооружения находятся на придомовой территории, где ответственность лежит как на владельце торговой точки, так и на управляющей компании. Как правило, договор аренды земли с предпринимателем заключен там в нарушение действующим санитарным нормам и правилам, запрещающим размещение временных сооружений во дворе многоквартирных домов.

Красноярские власти продолжают бороться с алкопавильонами

Как заявил заместитель руководителя департамента общественной безопасности -начальник отдела охраны общественного порядка и взаимодействия с правоохранительными органами Аркадий Медведев, не все управляющие компании обеспокоены обеспечением безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах.

«К сожалению, несмотря на вступившие в законную силу решения судов о привлечении к ответственности за торговлю алкоголем, УК не всегда расторгают договорные отношения с предпринимателями или заключают его с другим, оставляя павильон-нарушитель на придомовой территории, хотя его нужно было демонтировать».  

Красноярские власти продолжают бороться с алкопавильонами

Так, например, УК «ЖСК», которая, несмотря на многочисленные обращения департамента, не спешит решать проблему.

«Приведу пример. В ответе ООО УК «ЖСК» говорится о том, что договор аренды земельного участка для размещения временного сооружения по ул. Ладо Кецховели, 77, где выявлены факты незаконной реализации алкоголя, с владельцем расторгнут. Но договор аренды на этот же земельный участок заключен с другим предпринимателем, и реализация алкогольной продукции в этом же временном сооружении продолжается. Подобная ситуация и в павильоне «Перекресток» по ул. Чайковского, 8. Мы не намерены оставлять такие факты без внимания», - заверил журналистов Медведев.

В Департаменте отметили, что не все управляющие компании ведут себя таки образом. В частности, «МУК «Правобережная» осуществляет постоянный контроль в части незаконной торговли алкоголем во временных сооружениях, находящихся на придомовой территории, благодаря чему были демонтированы алкопавильоны на ул.  Корнетова, 12, на ул. Щорса, 66/2 и другие.

Добавим, что информацию о фактах незаконной реализации алкоголя можно сообщить на горячую линию «Стоп, алкоголь» по круглосуточным телефонным номерам: 8-908-012-15-71 ( WhatsApp и Viber) и 8-902-969-09-28 (телефонные звонки). Вся поступившая информация проверяется сотрудниками полиции, и принимаются меры в соответствии с действующим законодательством.

Фото: пресс-служба Администрации г. Красноярска
По материалам пресс-службы Администрации г. Красноярска

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