В пятницу в Красноярске открывается рыбный ресторан в сквере Сурикова

Ресторанный холдинг «Bellini group» анонсировал открытие рыбного ресторана «Чешуя» в сквере Сурикова. В меню блюда из рыбы и морепродуктов от четырех бренд-шефов Евгения Баранникова, Романа Чемеренко, Владимира Лущика и Ивана Мостового. Все места на день открытия – пятницу, 20 ноября, – уже забронированы.

«Сейчас мировой тренд – севече – перуанская, южно-американская кухня. Она представлена в нашем ресторане. Из свежей рыбы будут представлены карпаччо и тартары. Из салатной истории я бы со своей стороны предложил попробовать наш фирменный салат «Чешуя» с чипсами из кожи лосося. Звучит не очень на слух, но это салат, который интересен своей заправкой. Также авторское блюда от одного из шеф-поваров – буратта с крабом. Из горячих блюд – одно из основных предложений – палтус в перечном соусе и равиоли с крабом. Также есть голубцы из щуки, лосось в яблочном терияки», - рассказал ресторатор Анатолий Ващенко.

Ващенко уточнил, что в «Чешуе» будет работать детская комната. С малышами будет заниматься бебиситтер, а для детей постарше установили приставку PlayStation 5.

Фото: "Bellini Group"