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Минэнерго проверило готовность субъектов электроэнергетики края к зиме

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Красноярск
16:35 18 Ноября 2020
в красноярском крае, в красноярске, электричество, электроэнергия, электростанция, министерство, проверка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Субъекты электроэнергетики Красноярского края готовы к работе в зимний период. Минэнерго России завершило проверку 33 объектов и выдало паспорта готовности к отопительному периоду. Оценка готовности проводилась на объектах электросетевого комплекса высокого класса напряжения и на объектах по производству электрической энергии установленной мощностью более 25МВт, отметили в региональном правительстве.

«Получение паспортов готовности является свидетельством грамотного планирования и выполнения предприятиями ремонтных и инвестиционных программ, создания нормативного запаса топлива, наличия квалифицированного персонала, а также исполнения предписаний надзорных органов», - сообщил заместитель министра промышленности энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Федосеев.

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