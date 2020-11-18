Минэнерго проверило готовность субъектов электроэнергетики края к зиме

Субъекты электроэнергетики Красноярского края готовы к работе в зимний период. Минэнерго России завершило проверку 33 объектов и выдало паспорта готовности к отопительному периоду. Оценка готовности проводилась на объектах электросетевого комплекса высокого класса напряжения и на объектах по производству электрической энергии установленной мощностью более 25МВт, отметили в региональном правительстве.

«Получение паспортов готовности является свидетельством грамотного планирования и выполнения предприятиями ремонтных и инвестиционных программ, создания нормативного запаса топлива, наличия квалифицированного персонала, а также исполнения предписаний надзорных органов», - сообщил заместитель министра промышленности энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Федосеев.