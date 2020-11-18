Жители Красноярского края чаще других в Сибири сталкиваются с психологическим давлением начальства

Аналитики портала по поиску работы HeadHunter узнали, как часто жители Красноярского края подвергаются психологическому давлению или хамству на работе. Результаты опроса показали, что красноярцы чаше других сибиряков сталкиваются с так называемым «абьюзом» со стороны начальства – об этом заявили 62% респондентов.

«Интересно, что это самый высокие показатели среди регионов Сибири. Для сравнения, среди жителей Кемеровской области с подобным отношением руководителей сталкивались всего 43% опрошенных. Наибольшая доля соискателей, подвергшихся абьюзу со стороны начальства — в сфере HR и медицине», - отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Лилия Эсауленко.

Чаще всего абьюз проявляется разговорами на повышенных тонах, хамством и грубостью, а также пренебрежением и высокомерием. Редко встречается кумовство и блат. Больше половины красноярцев, столкнувшись с психологическим давлением на работе, пытались самостоятельно разрешить конфликт путем переговоров, 37% - увольнялись, 9% респондентов обращались к вышестоящему начальству, 5% - переходили в другой отдел.