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Жители Красноярского края чаще других в Сибири сталкиваются с психологическим давлением начальства

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Красноярск
16:27 18 Ноября 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Аналитики портала по поиску работы HeadHunter узнали, как часто жители Красноярского края подвергаются психологическому давлению или хамству на работе. Результаты опроса показали, что красноярцы чаше других сибиряков сталкиваются с так называемым «абьюзом» со стороны начальства – об этом заявили 62% респондентов.

«Интересно, что это самый высокие показатели среди регионов Сибири. Для сравнения, среди жителей Кемеровской области с подобным отношением руководителей сталкивались всего 43% опрошенных. Наибольшая доля соискателей, подвергшихся абьюзу со стороны начальства — в сфере HR и медицине», - отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Лилия Эсауленко.

Чаще всего абьюз проявляется разговорами на повышенных тонах, хамством и грубостью, а также пренебрежением и высокомерием. Редко встречается кумовство и блат. Больше половины красноярцев, столкнувшись с психологическим давлением на работе, пытались самостоятельно разрешить конфликт путем переговоров, 37% - увольнялись, 9% респондентов обращались к вышестоящему начальству, 5% - переходили в другой отдел.

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