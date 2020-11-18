В Рыбинском районе 15-летний любитель пьяной езды катался на «копейке»

Дорожные полицейские в Рыбинском районе задержали 15-летнего подростка, который управлял автомобилем ВАЗ-2101.

Инцидент случился сегодня ночью в деревне Новая Солянка. Экипаж дорожно-патрульной службы в присутствии матери задержанного выявил у подростка-автолюбителя состояние алкогольного опьянения. Прибор показал 0,34 мг/л.

Мать юного автомобилиста ничего не знала о приобретении машины. Сейчас подростку грозит штраф за вождение в нетрезвом виде и за отсутствие водительских прав. Кроме того, будут привлечены к ответственности родители молодого человека за ненадлежащее воспитание сына.