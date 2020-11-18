На Мясокомбинате появится новый виадук

В 2022 году в микрорайоне Мясокомбината появится новый виадук. На сайте госзакупок появилась информация о тендере.

Предполагается, что новый объект появится воле до на улице Калинина, 177. Согласно представленной документации, мост будет шириной 3 метра и проходить через 4-х полосную дорогу. Высота сооружения составит 9,3 метра. Кроме того, подрядной организации предстоит установить лифт для людей с ограниченными возможностями, а также вывести все необходимые коммуникации.

Начало строительства запланировано в мае следующего года, а закончиться через год – летом 2022 года. Стоимость работ оценена в 215 миллионов рублей.

Заявки на проведение работ будут приниматься до 8 декабря. К 16 декабря станет известна фирма-подрядчик.

Ранее стало известно о торгах на разработку проектно-сметной документации этого сооружения.

Напомним, в этом микрорайоне строится самая большая школа в Красноярском крае.