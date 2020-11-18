Дорожные полицейские провели профилактические мероприятия в Дивногорске

Сотрудники ГИБДД краевого центра провели очередное профилактическое мероприятие «Детское удерживающее устройство» в Дивногорске.

Накануне экипаж дорожно-патрульной службы из Красноярска устроил дежурство возле одного из дошкольных учреждений и проверяли безопасность детей-пассажиров, а также правильность использования детских удерживающих устройств.

За один час было проверено более 20 машин, в которых находились юные пассажиры и ни в одном из досмотренных автомобилей нарушений не было найдено нарушений – все родители использовали детское автомобильное кресло и правильно его эксплуатировали. Тем не менее, дорожные полицейские в очередной раз напомнили о необходимости соблюдения норм безопасности, даже в самых коротких поездках.

В пресс-службе ГИБДД по Красноярску отметили, что подобные проверки и профилактические мероприятия будут проходить на регулярной основе.

Ранее Sibnovosti.ru рассказывали об обеспокоенности дорожных полицейских по части большого количества ДТП с участием детей-пассажиров.