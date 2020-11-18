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В Красноярск пришла «Золотая коллекция»

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Красноярск
10:58 18 Ноября 2020
продукты, продукция, продажа, компания
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В Красноярск зашла компания «Моменталь» - производитель полуфабрикатов, использующий исключительно местное сырье, а потому отвечающий за качество. Компания находится в Железногорске и представляет линейку продуктов, отмеченных Ассоциацией «Енисейский стандарт».

Работа – супермаркет – дом. Для большинства эта цепочка неизменна и привычна уже долгое время. Именно в магазине встает вопрос – чем будем ужинать, чем кормить семью? Согласитесь, бывает нет сил настолько, что хочется обойтись чаем и рухнуть в кровать.

В такие моменты выручают полуфабрикаты, которые готовятся легко и быстро. Но среди многочисленных упаковок довольно сложно разгадать действительно качественную продукцию.

Полуфабрикаты компании «Моменталь» можно найти в гипермаркетах «Аллея» и сети супермаркетов «Командор». Ее легко опознать под брендом «Золотая коллекция» — это домашние пельмени, вареники с картофелем и грибами, домашние блинчики с творогом, а также с ветчиной и сыром, бифштекс и домашние котлеты плюс сырники. Продукция уже отмечена Ассоциацией «Енисейский стандарт», а значит вопрос к качеству у специалистов нет. Чем же она отличается от других?

В Красноярск пришла «Золотая коллекция»

Во-первых, «Моменталь» использует исключительно местное сырье. Говядину для производства выращивают сами, свинину закупают в свинокомплексе Большемуртинского района, курица вся – от «Енисейского бройлера» . Творог для производства сырников берется у местных молочных заводов «Енисей фактор» и «КрасМилк». Все эти поставщики также отмечены Ассоциацией «Енисейский стандарт».

Во-вторых, на производстве – современное оборудование, что позволяет производить 10000 кг продукции в смену, чтоб «Золотая коллекция» всегда была в наличие на прилавках магазинов, а самое главное свежая и по приемлемой цене.

Кстати, уже в эту пятницу, 20 ноября, с 17:00 до 21:00 во всех «Аллеях» пройдет дегустация сырников. В связи с пандемией вся продукция будет упакована в индивидуальные контейнеры и ее можно забрать с собой.

В Красноярск пришла «Золотая коллекция»

Отметим, что перечисленный выше ассортимент – еще не все. На очереди новинка под названием «Кордон блю» - куриное филе с тремя разными начинками. Ищите «Золотую коллекцию» в «Аллеях» и «Командорах» и получайте удовольствие!

Фото: компания «Моменталь»
По материалам компании «Моменталь»

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