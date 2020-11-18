18 ноября
Красноярск
погода -10 °C
76.25
 
€ 90.39
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Жительницу Минусинска осудили за попытку присоединиться к террористической организации

Главная Общество
Красноярск
10:54 18 Ноября 2020
в красноярском крае, терроризм, террористы, антитеррор, фсб, скр, суд, срок, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

19-летнюю жительницу Минусинска признали виновной в совершении преступления террористической направленности.

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия, с февраля по март текущего года девушка от своего имени в социальных сетях размещала комментарии, с призывом осуществлять террористические действия, а также пропагандировала и оправдывала терроризм.

Кроме того, подозреваемая собиралась примкнуть к одной из террористических организаций, которая находится зарубежом. Для этого она получила заграничный паспорт, приобрела необходимые предметы одежды и разработала маршрут к месту нахождения террористов. Ее действия пресекли сотрудники ФСБ.

Рассмотрев материалы уголовных дел, суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы на 3,5 года в колонии общего режима.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцев спросят о культурной жизни

Красноярцев спросят о культурной жизни

17 Ноября 2020 г.
Стартовал онлайн-опрос на сайте «Активный гражданин»
Новости Красноярска: В Минусинске откроют вторую лабораторию для тестирования на COVID-19

В Минусинске откроют вторую лабораторию для тестирования на COVID-19

17 Ноября 2020 г.
Деньги на это выделит меценат Хазрет Совмен
Новости Красноярска: В Красноярске назначены дополнительные беспересадочные электрички

В Красноярске назначены дополнительные беспересадочные электрички

17 Ноября 2020 г.
Пассажирам не придется пересаживаться на железнодорожном вокзале
Новости Красноярска: В октябре в Красноярске случилось 8 ДТП с участием детей-пешеходов

В октябре в Красноярске случилось 8 ДТП с участием детей-пешеходов

17 Ноября 2020 г.
Об этом рассказали в ГИБДД краевого центра
Новости Красноярска: В краевом центре продолжают сносить павильоны

В краевом центре продолжают сносить павильоны

17 Ноября 2020 г.
На этот раз демонтаж произошел в Кировском районе
Новости Красноярска: Полицейские спасли людей из горящего дома на Базайской

Полицейские спасли людей из горящего дома на Базайской

17 Ноября 2020 г.
Наряд ППС проявил мужество и героизм в экстренной ситуации
Новости компаний
18/11
На базе СФУ пройдёт юбилейный Всероссийский фестиваль науки «NAUKA 0+»
17/11
Зачем ТЭЦ «сдают экзамены» и получают паспорта?
16/11
«Ростелеком» установил первую криптобиокабину в МФЦ Республики Хакасия
12/11
Сбербанк соберет предпринимателей Сибири на форуме «СБЕР Бизнес | Live»
12/11
Жители Красноярского края могут отправлять посылки по номеру телефона
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Уяре случился пожар, в котором погибли 6 человек

В Уяре случился пожар, в котором погибли 6 человек

18 Ноября 2020 г.
Трагедия унесла жизни женщины и 5 ее сыновей
Новости Красноярска: Лекарства для пациентов с COVID-19 начали поступать в поликлиники региона

Лекарства для пациентов с COVID-19 начали поступать в поликлиники региона

18 Ноября 2020 г.
Об этом сообщили в региональном минздраве
Новости Красноярска: Красноярские ТЭЦ отчитались об экологических мероприятиях

Красноярские ТЭЦ отчитались об экологических мероприятиях

18 Ноября 2020 г.
На одной площадке собрались руководители трех основных объектов теплоснабжения
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru