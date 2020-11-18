Жительницу Минусинска осудили за попытку присоединиться к террористической организации

19-летнюю жительницу Минусинска признали виновной в совершении преступления террористической направленности.

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия, с февраля по март текущего года девушка от своего имени в социальных сетях размещала комментарии, с призывом осуществлять террористические действия, а также пропагандировала и оправдывала терроризм.

Кроме того, подозреваемая собиралась примкнуть к одной из террористических организаций, которая находится зарубежом. Для этого она получила заграничный паспорт, приобрела необходимые предметы одежды и разработала маршрут к месту нахождения террористов. Ее действия пресекли сотрудники ФСБ.

Рассмотрев материалы уголовных дел, суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы на 3,5 года в колонии общего режима.