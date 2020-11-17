В Минусинске откроют вторую лабораторию для тестирования на COVID-19

Меценат Хазрет Совмен выделит деньги на запуск второй лаборатория для тестирования на COVID-19 в Минусинске. На юге Красноярского края сейчас подъем заболеваемости коронавирусом, а исследования на наличие инфекции проводит только лаборатория Роспотребнадзора.

«Вчера я говорил с Хазретом Меджидовичем. Для оперативного решения проблемы он готов выделить личные средства для открытия новой лаборатории, что позволит проводить большее количество тестов для всех жителей юга края. Также он готов выделить средства для формирования продуктовых наборов для тех, кто находится на амбулаторном лечении», - сообщил на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом губернатор Александр Усс.

Отметим, что на прошлой неделе в Красноярском крае было развернуто 965 дополнительных мест в инфекционных стационарах. На этой неделе планируют создать еще 250 мест. Также губернатор готов лично вести переговоры с поставщиками лекарств, чтобы решить проблему с дефицитом медпрепаратов в регионе.



