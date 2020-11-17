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В октябре в Красноярске случилось 8 ДТП с участием детей-пешеходов

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Красноярск
13:15 17 Ноября 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Госавтоинспекции Красноярска обеспокоены высокой аварийностью с участием детей-пешеходов. Так, только в октябре текущего года было зафиксировано 8 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. В результате ДТП 1 ребенок погиб и еще 7 детей получили различные травмы.

В пресс-службе ГУ МВД России по краю сообщили, что большинство наездов случались на пешеходных переходах, как по вине автолюбителей, так и из-за невнимательности детей.  

Принято решение организовать в школах краевого центра онлайн-уроки, которые проведут сотрудники ГИБДД и отделов по делам несовершеннолетних. Детям расскажут о правилах дорожного движения и напомнят о безопасности на улицах города. 

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