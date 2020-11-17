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Полицейские спасли людей из горящего дома на Базайской

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Красноярск
11:27 17 Ноября 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В краевом центре сотрудники полиции спасли в пожаре жителей частного дома в Свердловском районе.

Сегодня утром полицейские ППС старшина Денис Агаев, старший сержант Алексей Павлов сержант Дмитрий Евдокимов, а также оперуполномоченный лейтенант Александр Киселев при патрулировании улицы Базайская, увидели дым и огонь на крыше частного дома. После чего старший наряда Денис Агаев доложил информацию в дежурную часть и вместе с сослуживцами оперативно осмотрели двор жилого дома. Увидев припаркованные автомобили, был сделан вывод, что в горящем жилище находятся люди, догадки стражей порядка подтвердили соседи погорельцев.  

Из-за огня была заблокирована входная дверь, полицейские начали стучать в окна и увидели жильца дома, после чего они помогли выбраться ему и еще одному мужчине. В доме продолжала оставаться женщина, которой также помогли правоохранители, разбив окно.

До приезда пожарных расчетов сотрудники полиции тушили пожар подручными средствами вместе с собственниками жилища и их соседями.

В ГУ МЧС России сообщили, что к тушению пожара привлеклись 11 человек личного состава, жилой дом практически полностью выгорел. По предварительной версии, причиной пожара стало замыкание проводки.

В происшествии никто не пострадал.  

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