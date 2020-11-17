Костю Канского будут судить с участием присяжных

Криминального авторитета Константина Найбауэра, более известного в узких кругах как Костя Канский, будут судить с участием коллегии присяжных.

В пресс-службе краевого суда рассказали, что суд присяжных был сформирован в закрытом режиме. Всего с учетом запасных было отобрано 17 человек.

Первое судебное заседание пройдет 25 ноября, также в закрытом режиме.

Напомним, Найбауэр был задержан в конце октября прошлого года. В отношении него возбуждено уголовное дело по недавно введенной статье 210 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Санкция предполагает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.