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Костю Канского будут судить с участием присяжных

Главная Общество
Красноярск
10:29 17 Ноября 2020
в красноярском крае, красноярск, суд, криминал, закон, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Криминального авторитета Константина Найбауэра, более известного в узких кругах как Костя Канский, будут судить с участием коллегии присяжных.

В пресс-службе краевого суда рассказали, что суд присяжных был сформирован в закрытом режиме. Всего с учетом запасных было отобрано 17 человек.

Первое судебное заседание пройдет 25 ноября, также в закрытом режиме.

Напомним, Найбауэр был задержан в конце октября прошлого года. В отношении него возбуждено уголовное дело по недавно введенной статье 210 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Санкция предполагает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.

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