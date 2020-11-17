В Красноярске ищут воспитанника детского дома

В краевом центре пропал подросток, воспитанник детского дома. Информация об этом появилась в социальных сетях, в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

12 ноября 15-летний Руслан Гирьков самовольно покинул Красноярский детский дом №1, на улице Вавилова 90, строение 2 и до сих пор его местонахождение неизвестно. Подростку на вид 15 лет, его рост 163 сантиметра, худощавое телосложение, светло-серые глаза и русые короткие волосы. В день своего ухода был одет в черную кофту со светло-голубыми полосками на груди, черные спортивные штаны с манжетами внизу и надписью «RUS», на ногах темно-синие кроссовки. Юноша ранее неоднократно убегал из детского дома и нуждается в медицинской помощи.

Волонтеры просят всех, кому известно местонахождения пропавшего подростка сообщить в дежурную часть отдела полиции №3 – 8(391)249-03-48 или на круглосуточный номер телефона волонтерской организации – 8-950-996-60-66.