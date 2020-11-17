Роспотребнадзор отменил тесты на COVID-19 для контактных

Роспотребнадзор смягчил требования к тестированию больных COVID-19 для выписки из стационара, а также для отмены самоизоляции контактных лиц. Теперь пациентам больниц достаточно одного отрицательного теста на коронавирус, выполненного методом полимеразной цепной реакции, чтобы отправиться домой, – ранее требовалось два отрицательных результата. Если тест окажется положительным, то повторный возьмут через два дня.

Кроме того, пациента могут отправить долечиваться амбулаторно даже с положительным тестом, если он не живет в коммунальной квартире или в общежитии.

Контактным лицам, у которых не проявляются клинические признаки заболевания, тестирование на COVID-19 проводить не будут. Выходить из самоизоляции они смогут самостоятельно через 14 дней без ПЦР-теста, который ранее был обязательным. Эти требования будут действовать до 1 января 2022 года.



