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Роспотребнадзор отменил тесты на COVID-19 для контактных

Главная Общество
Красноярск
09:02 17 Ноября 2020
эпидемия, медицина, здоровье, тест
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Роспотребнадзор смягчил требования к тестированию больных COVID-19 для выписки из стационара, а также для отмены самоизоляции контактных лиц. Теперь пациентам больниц достаточно одного отрицательного теста на коронавирус, выполненного методом полимеразной цепной реакции, чтобы отправиться домой, – ранее требовалось два отрицательных результата. Если тест окажется положительным, то повторный возьмут через два дня.

Кроме того, пациента могут отправить долечиваться амбулаторно даже с положительным тестом, если он не живет в коммунальной квартире или в общежитии. 

Контактным лицам, у которых не проявляются клинические признаки заболевания, тестирование на COVID-19 проводить не будут. Выходить из самоизоляции они смогут самостоятельно через 14 дней без ПЦР-теста, который ранее был обязательным. Эти требования будут действовать до 1 января 2022 года.

 

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