Красноярский край на 18 месте в рейтинге регионов с доступными автомобилями

Аналитики РИА составили рейтинг регионов с доступными для жителей авто. Красноярский край разместился на 18 строчке. Позволить себе недорогой автомобиль могут 34 процента красноярских семей – в расчет берется покупка в кредит и затраты на содержание. Автомобиль с среднем ценовом сегменте до 1,4 млн рублей в состоянии купить 16,6 процентов семей в Красноярске. Машины премиум-класса за 5,5 млн рублей и более доступны лишь 2,5 процентам красноярских семей. Проще всего купить машину жителям Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Магаданской области. Сложнее всего заработать на авто в Дагестане, Чечне и Ингушетии.

При этом аналитики РИА отметили, что за последние пять лет купить машину в России стало проще. Автомобиль уже не роскошь, а всего лишь средство передвижения для каждой четвертой российской семьи.