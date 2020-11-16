В Красноярске на капитальный ремонт закрыли две школы

В краевом центре закрываются на ремонт две школы - № 70 на Аэровокзальной, 4 «Г» и №86 на Лизы Чайкиной, 5. Здания обоих учреждений были построены в 1965 и 1962 годах. Еще в марте 2019 года ответственные органы начали обследовать их техническое состояние и только недавно заключения специалистов поступили в красноярскую мэрию. Из предписаний следует, что эксплуатация зданий угрожает жизни и здоровью учеников и учителей.

Кроме того, в пресс-службе города напомнили, что ранее был закрыт первый корпус 86-й школы, который находится на Комбайностроителей, 8.

В 86-й школе числится 914 учеников, а в 70-й 457 школьников. Все обучающиеся будут перераспределены в разные школы.

«Мы просим родителей с пониманием отнестись к закрытию школ – этот шаг необходим. Мы не можем рисковать жизнью и здоровьем детей. Сейчас решаются организационные вопросы перевода учеников в другие учебные учреждения. На прошлой неделе мы сами оценили маршруты», – рассказал заместитель руководителя главного управления образования Андрей Сигида.

Деньги на разработку проектно-сметной документации и прохождение госэкспертизы уже заложены в городской бюджет 2021 года.