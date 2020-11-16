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Социологи измерят уровень коррупции в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
17:00 16 Ноября 2020
в красноярске, бизнес, коррупция, в красноярском крае, чиновники, взятка, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата проведет онлайн-опрос красноярский предпринимателей, чтобы измерить уровень коррупции в регионе. В исследовании планируют задействовать не менее тысячи бизнесменов. Исследователи хотят понять, какие сферы в Красноярском крае являются наиболее коррумпированными и требуют ли должностные лица особые «подарки» от бизнесменов для решения вопросов, связанных с пандемией.

«По результатам анкетирования станет известно, как часто предприниматели сталкиваются с проявлениями коррупции, что, по их мнению, является основной причиной коррупции в стране, как изменился уровень коррупции за последний год, какие направления взаимодействия бизнеса и власти являются наиболее коррумпированными, а также приходится ли представителям бизнеса осуществлять несанкционированные платежи и дарить подарки должностным лицам для решения проблем, вызванных пандемией», - пояснили в пресс-службе торгово-промышленной палаты.

Авторы исследования гарантируют предпринимателям анонимность. Ссылка для участников опроса https://biznes-barometr-korrupcii-8.testograf.ru будет работать до 25 ноября.

 

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