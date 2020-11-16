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Первый чартерный рейс улетел из Красноярска в Танзанию

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Красноярск
16:00 16 Ноября 2020
в красноярском крае, красноярск, туризм, заграница, самолет, авиарейсы, отдых
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Туристы улетели на отдых в Танзанию первым чартерным рейсом из Красноярска. Полеты выполняют две авиакомпании: Royal Flight совместно с туроператором Corel и AzurAir в партнерстве с AnexTour. Рейсы стоят в расписании раз в десять дней. Полет длится порядка 10 часов.

Отметим, что цены на 10-дневные туры на двоих стартуют от 130 тысяч рублей. Красноярцы летают в Занзибар – город на западном берегу острова Занзибар в Индийском океане. Это новое для Красноярска туристическое направление.

Также первый чартерный рейс на Занзибар 16 ноября улетел из Новосибирска.

 

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