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Бывшего министра лесного хозяйства оставили под стражей до 25 декабря

Главная Общество
Красноярск
15:30 16 Ноября 2020
в красноярском крае, в красноярске, коррупция, министр, следствие, суд, фсб, правительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Экс-министр лесного хозяйства региона Дмитрий Маслодудов останется под арестом до 25 декабря 2020 года.

Защитники вновь, как и месяц назад, просили суд Железнодорожного района краевого центра смягчить меру пресечения и выпустить своего подзащитного из под стражи, ссылаясь на состояние здоровья Маслодудова.

Тем не менее, судья принял решение удовлетворить ходатайство следователей и продлил арест подозреваемого до конца декабря.

Напомним, бывшего министра подозревают по преступлению предусмотренным 290 статьей УК РФ «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия». В середине сентября он уволился с работы по собственному желанию, а спустя несколько дней был арестован.  

В конце октября прошлого года сотрудники ФСБ проводили обыски в его ведомстве.

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