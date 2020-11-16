Бывшего министра лесного хозяйства оставили под стражей до 25 декабря

Экс-министр лесного хозяйства региона Дмитрий Маслодудов останется под арестом до 25 декабря 2020 года.

Защитники вновь, как и месяц назад, просили суд Железнодорожного района краевого центра смягчить меру пресечения и выпустить своего подзащитного из под стражи, ссылаясь на состояние здоровья Маслодудова.

Тем не менее, судья принял решение удовлетворить ходатайство следователей и продлил арест подозреваемого до конца декабря.

Напомним, бывшего министра подозревают по преступлению предусмотренным 290 статьей УК РФ «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия». В середине сентября он уволился с работы по собственному желанию, а спустя несколько дней был арестован.

В конце октября прошлого года сотрудники ФСБ проводили обыски в его ведомстве.