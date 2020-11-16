Юрий Швыткин примет участие в работе над созданием памятного места в честь медицинских работников

Депутат Государственной Думы от Красноярского края Юрий Швыткин включен в состав творческой группы по разработке концепции обустройства общественного пространства города Красноярска, посвященного медицинским работникам, проявившим героизм на передовой борьбы против коронавируса.

Уже определено место, где будет расположен сквер. Новое общественное пространство появится на пересечении улицы Парижской Коммуны и проспекта Мира, вблизи с Красноярской межрайонной поликлиникой №5.

Творческая группа предложила назвать место памяти «Сквер медицинской доблести». По мнению членов группы, именно такое название символизирует признание труда медицинских работников, проявивших мужество и самоотверженность при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни. Кроме того, в новом сквере будет установлена скульптурная композиция, макет которой будет определен на конкурсной основе. Конкурс среди молодых архитекторов Красноярска планируется провести в первом квартале 2021 года.

«Продолжаю заниматься вопросом по увековечиванию подвига красноярских врачей, проявивших героизм на передовой борьбы против коронавируса. Ранее мою инициативу поддержал Губернатор и Правительство Красноярского края. Выражаю благодарность за доверие и включение в состав рабочей группы. Для меня и для партии «Единая Россия» очень важно сохранить память о людях, которые ведут борьбу с новой инфекцией, иногда и ценой собственной жизни. Врачи и медицинский персонал работают на пределе возможностей, выполняют тяжелейшую работу. Мы не должны забывать об этом», - отметил Юрий Швыткин.

Отметим, что в состав рабочей группы также вошли представители муниципалитета, общественных движений, медицинские сотрудники. На сегодняшний день в федеральный проект «Список памяти» включены имена 10 медиков и сотрудников сферы здравоохранения Красноярского края, погибших во время пандемии коронавирусной инфекции.

По материалам «Единой России»