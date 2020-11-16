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В Красноярском крае собрали 13,5 тонны семян хвойных растений

Главная Общество
Красноярск
14:30 16 Ноября 2020
в красноярском крае, лес, кедр, елка, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Лесничества Красноярского края совместно с другими лесопользователями в текущем году собрали 13,5 тонны семян, 7,7 из которых семена кедра, а также 5,8 тонны семена ели и сосны.

Как сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства, львиную долю собранного будут использовать для посева в лесных питомниках.

Кроме того, количество собранного полностью удовлетворяет потребности региона и возможно создать запас на случай неурожая. Сейчас запас составляет больше 10 тонн.

"Одним из ключевых направлений национального проекта "Экология" является воспроизводство лесов. Для этих целей питомники края с каждым годом увеличивают объем выращивания сеянцев хвойных пород деревьев. В связи с этим заготовка семян является важным этапом в процессе лесовосстановления. От наличия семенного сырья и его характеристик зависит качество выращенного посадочного материала, а значит и объемы искусственного лесовосстановления на территории края", – рассказал первый замминистра лесного хозяйства края Алексей Большаков.

Также в министерстве отметили, что только в текущем году было приобретено 15 единиц спецтехники оборудования на общую сумму более 21 миллиона рублей, с помощью которых и производится процесс выращивания семян в питомниках.

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