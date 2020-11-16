На прошлой неделе пожарные и спасатели сделали 1 015 выездов

В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю дали традиционную сводку за минувшую неделю. Так, на прошедшей неделе пожарно-спасательные подразделения региона сделали 1015 выездов, 122 из которых на пожары. К тушению огня привлекалось 759 человек личного состава и 232 единицы техники, а также 10 раз привлекалась добровольная пожарная охрана. Было спасено 7 человек.

Кроме того, спасатели 19 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в которых было спасено 16 жителей региона.

Также спасатели-поисковики совершили 19 выездов, в ходе которых оказали помощь в 6 случаях и спасли 2 человек.