В краевом центре осудили кассира за пользование чужой банковской картой

В Красноярске осудили девушку, которую обвинили в мошенничестве с банковской картой.

Минувшей весной в полицию обратилась 36-летняя жительница краевого центра с заявлением о том, что с ее потерянной банковской карты было совершено несколько покупок на 8 тысяч рублей. Следователи выяснили, что потерпевшая ранее потеряла свою банковскую карту в одном из магазинов краевого центра и затем с нее было совершено несколько покупок на 8 000 рублей. Стражи порядка установили, что карту присвоила девушка-кассир, которая находилась испытательном сроке на месте своего трудоустройства. 26-летняя красноярка призналась, что воспользовалась потерянной картой и рассчитывалась ею бесконтактным способом в различных продуктовых магазинах.

Центральный суд Красноярска признал ранее не судимую женщину виновной в совершении преступления по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа» и назначил ей 80 часов обязательных работ.