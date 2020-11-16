В Красноярске начал прием потомственный маг и ведун

Демид Воронцов проводит консультации до 29 ноября в рамках своего гастрольного тура От Камчатки до Калининграда «Люди с неограниченными возможностями»

В Красноярске накануне начал прием потомственный маг и ведун Демид Воронцов. С 15 по 29 ноября любой желающий сможет получить у него консультацию по интересующим вопросам. Для этого нужно всего лишь записаться по телефону: +7(391)272-63-10.

Чем же знаменит участник телевизионных шоу «Пусть говорят» на 1 канале, «Охотники за приведениями» на Канале ТВ3 и «ПРЯМОЙ ЭФИР» с Андреем Малаховым?

Демид Воронцов унаследовал способности сразу двух своих родов. По материнской линии, где еще жива его бабушка-ведунья, он - девятый в поколении ведун. По линии отца - тринадцатый.

«Я, в первую очередь, ведун - это эзотерическая традиция, завязанная на славянских корнях. Наша задача - поддерживать баланс во Вселенной. Делить ведунов на белых и черных не корректно, мир слишком сложно устроен для таких однозначных формулировок. Но подобные вопросы неизбежны, и я отвечаю на них так: «Я - добрый». Взаимодействие с миром теней, с усопшими делает меня кладбищенским магом, ритуальщиком. Я не позиционирую себя как ясновидящий. При этом я, безусловно, вижу обстоятельства, вижу и описываю внешность людей, мне приходят имена и другие знания. Но самая сильная моя сторона - это ритуальная работа: ко мне обращаются с проблемой, я объясняю, с чего все началось на самом деле, и даю конкретные рекомендации по дальнейшему поведению. Человек получает не только ответы на свои вопросы, но и подробные инструкции по разрешению своих бед», - рассказал Демид Воронцов.

Напомним, записаться на консультацию можно до 29 ноября по телефону: +7(391)272-63-10.

Возрастная категория мероприятия 18+