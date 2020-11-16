В краевом центре спасли косулю

В Красноярске вытащили из воды плывшую на бревне косулю. Об этом сообщили в краевой организации «Спасатель».

Инцидент случился в минувшую пятницу, 15 ноября. На правобережье напротив гипермаркета «ОКей» в районе Октябрьского моста проходившие жители увидели дикую косулю, которая плыла на бревне по Енисею.

Очевидцы вызвали спасателей, которые выехали на место на катере. Им удалось догнать животное и вытащить из холодной воды. После осмотра косули не было обнаружено никаких повреждений. Животное передали в один из частных зоопарков Красноярска для осмотра и необходимого лечения, после чего скорее всего отправят обратно в лес.

Фото: КГКУ «Спасатель»