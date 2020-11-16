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В краевом центре спасли косулю

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Красноярск
11:58 16 Ноября 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске вытащили из воды плывшую на бревне косулю. Об этом сообщили в краевой организации «Спасатель».

Инцидент случился в минувшую пятницу, 15 ноября. На правобережье напротив гипермаркета «ОКей» в районе Октябрьского моста проходившие жители увидели дикую косулю, которая плыла на бревне по Енисею.

Очевидцы вызвали спасателей, которые выехали на место на катере. Им удалось догнать животное и вытащить из холодной воды. После осмотра косули не было обнаружено никаких повреждений. Животное передали в один из частных зоопарков Красноярска для осмотра и необходимого лечения, после чего скорее всего отправят обратно в лес.  

Фото: КГКУ «Спасатель»

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