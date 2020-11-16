На улице Тельмана в Красноярске открыли часть левых поворотов

Городские власти все-таки открыли часть левых поворотов на улице Тельмана. После завершения ремонта магистрали дорожники перекрыли заезды к многоэтажкам по ул. Тельмана 28, 18а, 8, 7 и 16.

После жалоб автомобилистов мэр Красноярска Сергей Еремин поручил Управлению дорог, инфраструктуры и благоустройства пересмотреть принятую схему и вернуть левые повороты там, где это возможно без ущерба безопасности дорожного движения. В итоге по этим пяти адресам - ул. Тельмана 28, 18а, 8, 7 и 16 – повороты и развороты посчитали возможным открыть, по всем другим адресам разметка останется без изменений.

Фото: Instagram Сергея Еремина