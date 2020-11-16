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Камеры в Красноярске будут контролировать среднюю скорость и непредоставление преимущества пешеходу

Главная Общество
Красноярск
10:19 16 Ноября 2020
в красноярском крае, в красноярске, движение, пдд, правила дорожного движения, камеры
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © РИА Новости
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Среди 46 новых камер фото и видеофиксации нарушений ПДД, которые установят в Красноярском крае до конца года, будут новые для региона приборы. Так, на трассах оборудуют рубежи контроля средней скорости. Две камеры будут фиксировать, за какое время автомобиль преодолел отрезок пути и автоматически вычислять его скорость. Приборы появятся на обходе Красноярска, на подъезде к аэропорту, на трассах Ачинск – Ужур – Троицкое, Канск-Устье и Норильск – Алыкель, сообщает радио «Красноярск-Главный» со ссылкой на заместителя руководителя КРУДОРа по информационным технологиям Михаила Буйлова.

«Плюс рубежей контроля средней скорости в том, что водителю необходимо держать на всем этом протяженном участке разрешенную скорость движения. Как у нас часто бывает на линейных рубежах контроля: автомобиль оттормозился перед камерой фиксации, только камеру проехал, газ нажал и дальше поехал нарушать», - пояснил Буйлов.

Также в Красноярске, Минусинске и Норильске установят камеры фиксации непредоставления преимущества пешеходу на «зебре». Добавим, что власти устанавливают камеры фиксации нарушений для повышения безопасности дорожного движения.



 

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