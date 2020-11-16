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Правобережная набережная Енисея стала серебряным призером фестиваля «Зодчество 2020»

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Красноярск
09:57 16 Ноября 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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Обновленная набережная правого берега получила серебряный знак фестиваля «Зодчество 2020» в Москве. На конкурсе были представлены достижения в области архитектурной и градостроительной деятельности городов и регионов России. Ранее проект благоустройства правобережной набережной Красноярска получил гран-при конкурса «Зодчество в Сибири – 2020» и золотой диплом в номинации «Благоустройство».

Отметим, что сейчас завершается второй этап благоустройства Ярыгинской набережной. На выходных на берегу Енисея в районе Предмостной площади установили светящийся арт-объект, который называют сердцем Ярыгинской набережной. Чтобы оценить его в полной мере, на набережную стоит прийти вечером.

Фото: Андрей Максимов
 

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