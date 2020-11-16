«Ростелеком» установил первую криптобиокабину в МФЦ Республики Хакасия

Компания «Ростелеком» установила криптобиокабину (КБК) для оформления заграничных паспортов во многофункциональном центре города Абакан Республики Хакасия. Теперь сдать биометрические данные для документа можно будет без очередей и даже без взаимодействия с сотрудниками МФЦ, что в условиях пандемии особенно важно. Процесс займет не больше пяти минут.

КБК представляет собой уникальный программный комплекс, который оснащен системой цифровых фотокамер, сканерами отпечатков пальцев, считывателем штрихкода, а также устройством для сканирования магнитных полос и микросхем документов нового поколения. Попадая в кабину, заявитель всем этим пользуется сам.

«Криптобиокабины — это партнерский проект “Ростелекома” и Госкорпорации “Ростех”, который делает проще и быстрее процесс оформления и изготовления заграничных паспортов нового поколения. Так, подав заявление на портале Госуслуг или МФЦ, вы получаете индивидуальный штрихкод, который нужно отсканировать в кабине. Следуя голосовым инструкциям и подсказкам на экране монитора, сами сканируете отпечатки пальцев и российский паспорт, делаете цифровое фото. На этом процесс для заявителя завершен. Персональные данные в зашифрованном виде отправляются на проверку в государственную информационную систему “Мир”, далее на фабрику Гознака. Готовый загранпаспорт передается в МФЦ для выдачи заявителю», — отметил Евгений Петров, директор красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

Согласно условиям госконтракта, оператор связи выполняет поставку, монтаж, запуск и интеграцию КБК в существующую IT-систему выдачи загранпаспортов с биометрическими данными. Компания обеспечивает эксплуатацию и техническую поддержку криптобиокабин, а также предоставляет защищенные каналы передачи данных.

Все пусконаладочные работы в Абакане уже завершены, после прохождения необходимой аттестации криптобиокабина начнет свою работу. Аналогичные программные комплексы красноярский филиал ПАО «Ростелеком» до конца 2020 года установит в городе Кызыл Республики Тыва, а также в Красноярске, Норильске и Ачинске Красноярского края.

Фото: ПАО «Ростелеком»

По материалам ПАО «Ростелеком»