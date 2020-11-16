16 ноября
Красноярск
погода -11 °C
77.33
 
€ 91.32
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Ростелеком» установил первую криптобиокабину в МФЦ Республики Хакасия

Главная Общество
Красноярск
08:42 16 Ноября 2020
документы, техникa, оборудование, технологии
версия для печати Ico_print

Компания «Ростелеком» установила криптобиокабину (КБК) для оформления заграничных паспортов во многофункциональном центре города Абакан Республики Хакасия. Теперь сдать биометрические данные для документа можно будет без очередей и даже без взаимодействия с сотрудниками МФЦ, что в условиях пандемии особенно важно. Процесс займет не больше пяти минут.

КБК представляет собой уникальный программный комплекс, который оснащен системой цифровых фотокамер, сканерами отпечатков пальцев, считывателем штрихкода, а также устройством для сканирования магнитных полос и микросхем документов нового поколения. Попадая в кабину, заявитель всем этим пользуется сам.

«Ростелеком» установил первую криптобиокабину в МФЦ Республики Хакасия

«Криптобиокабины — это партнерский проект “Ростелекома” и Госкорпорации “Ростех”, который делает проще и быстрее процесс оформления и изготовления заграничных паспортов нового поколения. Так, подав заявление на портале Госуслуг или МФЦ, вы получаете индивидуальный штрихкод, который нужно отсканировать в кабине. Следуя голосовым инструкциям и подсказкам на экране монитора, сами сканируете отпечатки пальцев и российский паспорт, делаете цифровое фото. На этом процесс для заявителя завершен. Персональные данные в зашифрованном виде отправляются на проверку в государственную информационную систему “Мир”, далее на фабрику Гознака. Готовый загранпаспорт передается в МФЦ для выдачи заявителю», — отметил Евгений Петров, директор красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

Согласно условиям госконтракта, оператор связи выполняет поставку, монтаж, запуск и интеграцию КБК в существующую IT-систему выдачи загранпаспортов с биометрическими данными. Компания обеспечивает эксплуатацию и техническую поддержку криптобиокабин, а также предоставляет защищенные каналы передачи данных.

«Ростелеком» установил первую криптобиокабину в МФЦ Республики Хакасия

Все пусконаладочные работы в Абакане уже завершены, после прохождения необходимой аттестации криптобиокабина начнет свою работу. Аналогичные программные комплексы красноярский филиал ПАО «Ростелеком» до конца 2020 года установит в городе Кызыл Республики Тыва, а также в Красноярске, Норильске и Ачинске Красноярского края.

Фото: ПАО «Ростелеком»
По материалам ПАО «Ростелеком»

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: К выходным в Красноярске потеплеет

К выходным в Красноярске потеплеет

16 Ноября 2020 г.
В рабочую неделю ночью до -15°С, днем до -8°С
Новости Красноярска: Еще 46 камер фото и видеофиксации установят в Красноярском крае до конца года

Еще 46 камер фото и видеофиксации установят в Красноярском крае до конца года

13 Ноября 2020 г.
20 камер появятся на дорогах Красноярска
Новости Красноярска: В краевом центре изъяли и уничтожили 15 ящиков польских груш

В краевом центре изъяли и уничтожили 15 ящиков польских груш

13 Ноября 2020 г.
В регионе продолжают давить санкционные продукты
Новости Красноярска: В Красноярске появилась необычная табличка с указанием расстояния до перевала Дятлова

В Красноярске появилась необычная табличка с указанием расстояния до перевала Дятлова

13 Ноября 2020 г.
Такой знак установлен во многих городах России
Новости Красноярска: Вандалы в Солнечном сломали тренажеры в новом сквере

Вандалы в Солнечном сломали тренажеры в новом сквере

13 Ноября 2020 г.
Неизвестные скрутили металлические конструкции
Новости Красноярска: В Красноярском крае расширен реестр квалифицированных подрядчиков капремонта

В Красноярском крае расширен реестр квалифицированных подрядчиков капремонта

13 Ноября 2020 г.
Теперь в нем 472 организации
Новости компаний
12/11
Сбербанк соберет предпринимателей Сибири на форуме «СБЕР Бизнес | Live»
12/11
Жители Красноярского края могут отправлять посылки по номеру телефона
11/11
СГК запустила электрический генератор пара для красноярского молокозавода
11/11
В СФУ пройдёт онлайн-ярмарка вакансий
10/11
Регистрация школьников на мейкертон «Политех#Делайснами — 2020»
09/11
Руководители теплосбытового подразделения СГК в Красноярске будут проводить личные приемы жителей по Viber
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: 328 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Красноярском крае

328 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Красноярском крае

15 Ноября 2020 г.
Умерло еще 12 человек
Новости Красноярска: Игроки хоккейного «Енисея» всухую обыграли «Водник»

Игроки хоккейного «Енисея» всухую обыграли «Водник»

16 Ноября 2020 г.
Это третья победа красноярцев подряд
Новости Красноярска: Правобережная набережная Енисея стала серебряным призером фестиваля «Зодчество 2020»

Правобережная набережная Енисея стала серебряным призером фестиваля «Зодчество 2020»

16 Ноября 2020 г.
На конкурсе представлены достижения в области архитектурной и градостроительной деятельности городов и регионов России
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru