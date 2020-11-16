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К выходным в Красноярске потеплеет

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Красноярск
08:59 16 Ноября 2020
в красноярском крае, в красноярске, погода, тепло, потепление, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Синоптики прогнозируют прохладную неделю в Красноярске. По данным Среднесибирского УГМС, в понедельник, 16 ноября, в городе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Вечером возможен небольшой снег. Ветер восточного направления будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Воздух днем прогреется до -6…-8°С.

В ночь на вторник, 17 ноября, похолодает до -12°С, в светлое время суток около -5°С, без осадков.

Со среды,18 ноября, ночные температуры опустятся до -12…-14°С, днем -7…-8°С, переменная облачность, осадков не ожидается.

С пятницы, 20 ноября, Гидрометцентр прогнозирует незначительное потепление. В ночные часы до -11°С, днем до -4°С, небольшой снег.
В субботу дневные температуры поднимутся до 0°С.

 

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