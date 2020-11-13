Еще 46 камер фото и видеофиксации установят в Красноярском крае до конца года

Новые камеры фото и видеофиксации нарушений ПДД планируют установить на дорогах Красноярского края до конца года. В Красноярске будет смонтировано 20 стационарных комплексов фиксации нарушений. Камеры – одна из мер по снижению аварийности на дорогах. Накануне этот вопрос обсудили участники конференции под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, в которой участвовал и губернатор Красноярского края Александр Усс.

В ходе совещания глава региона также сообщил, что в этом году в Красноярском крае отремонтировано 122 дорожных объекта общей протяженностью около 350 км. В прошлом году было отремонтировано 300 км дорог. Большая часть дорожных ремонтов уже завершена.

Добавим, что правительство ставит перед регионами задачу к 2030 году снизить статистику гибели на дорогах до 4 человек на 100 тысяч населения.



