13 ноября
Красноярск
погода -1 °C
77.33
 
€ 91.32
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Еще 46 камер фото и видеофиксации установят в Красноярском крае до конца года

Главная Общество
Красноярск
16:30 13 Ноября 2020
в красноярском крае, в красноярске, гибдд, камеры, губернатор, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © РИА Новости
версия для печати Ico_print

Новые камеры фото и видеофиксации нарушений ПДД планируют установить на дорогах Красноярского края до конца года. В Красноярске будет смонтировано 20 стационарных комплексов фиксации нарушений. Камеры – одна из мер по снижению аварийности на дорогах. Накануне этот вопрос обсудили участники конференции под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, в которой участвовал и губернатор Красноярского края Александр Усс.

В ходе совещания глава региона также сообщил, что в этом году в Красноярском крае отремонтировано 122 дорожных объекта общей протяженностью около 350 км. В прошлом году было отремонтировано 300 км дорог. Большая часть дорожных ремонтов уже завершена.
Добавим, что правительство ставит перед регионами задачу к 2030 году снизить статистику гибели на дорогах до 4 человек на 100 тысяч населения.

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В краевом центре изъяли и уничтожили 15 ящиков польских груш

В краевом центре изъяли и уничтожили 15 ящиков польских груш

13 Ноября 2020 г.
В регионе продолжают давить санкционные продукты
Новости Красноярска: В Красноярске появилась необычная табличка с указанием расстояния до перевала Дятлова

В Красноярске появилась необычная табличка с указанием расстояния до перевала Дятлова

13 Ноября 2020 г.
Такой знак установлен во многих городах России
Новости Красноярска: Вандалы в Солнечном сломали тренажеры в новом сквере

Вандалы в Солнечном сломали тренажеры в новом сквере

13 Ноября 2020 г.
Неизвестные скрутили металлические конструкции
Новости Красноярска: В Красноярском крае расширен реестр квалифицированных подрядчиков капремонта

В Красноярском крае расширен реестр квалифицированных подрядчиков капремонта

13 Ноября 2020 г.
Теперь в нем 472 организации
Новости Красноярска: Инвестпрограмма «Норникеля» рассчитана на 10 лет и включает развитие Норильска

Инвестпрограмма «Норникеля» рассчитана на 10 лет и включает развитие Норильска

13 Ноября 2020 г.
Судьба комбината неразрывно связана с судьбой города и горожан
Новости Красноярска: Завершение работ по переносу стелы «Красноярск» перенесено на 12:00

Завершение работ по переносу стелы «Красноярск» перенесено на 12:00

13 Ноября 2020 г.
Об этом рассказали в мэрии
Новости компаний
12/11
Сбербанк соберет предпринимателей Сибири на форуме «СБЕР Бизнес | Live»
12/11
Жители Красноярского края могут отправлять посылки по номеру телефона
11/11
СГК запустила электрический генератор пара для красноярского молокозавода
11/11
В СФУ пройдёт онлайн-ярмарка вакансий
10/11
Регистрация школьников на мейкертон «Политех#Делайснами — 2020»
09/11
Руководители теплосбытового подразделения СГК в Красноярске будут проводить личные приемы жителей по Viber
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Горсовет Красноярска внесли проект бюджета города

В Горсовет Красноярска внесли проект бюджета города

13 Ноября 2020 г.
Какие ключевые моменты содержатся в главном финансовом документе?
Новости Красноярска: Министр экономики края Егор Васильев побывал с рабочим визитом в индустриальном парке "Красный Яр"

Министр экономики края Егор Васильев побывал с рабочим визитом в индустриальном парке "Красный Яр"

13 Ноября 2020 г.
Проект индустриального парка реализуется с 2012 года
Новости Красноярска: На юге края в ДТП погибла 9-летняя девочка

На юге края в ДТП погибла 9-летняя девочка

13 Ноября 2020 г.
Ее вез нетрезвый отец
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru