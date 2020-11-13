В краевом центре изъяли и уничтожили 15 ящиков польских груш

Сотрудники Россельхознадзора совместно с таможенниками провели очередной рейд по торговым оптово-розничным базам. Так, на одной из них было обнаружено 15 ящиков груз, запрещенных к ввозу в Россию.

Всего было изъято 194 килограмма фруктов. На упаковках груш имелась маркировка с указанием страны производителя. Груши оказались из Польши, следовательно, запрещены к ввозу на территорию РФ.

Изъятую продукцию уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов.

Фото: пресс-служба краевого Управления Россельхознадзора