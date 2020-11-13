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В Красноярске появилась необычная табличка с указанием расстояния до перевала Дятлова

Главная Общество
Красноярск
13:19 13 Ноября 2020
сериал, шоу-бизнес, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске появилась необычная табличка с указанием расстояния до перевала Дятлова. Располагается она на проспекте Мира. Как выяснили Sibnovosti.ru, знак установил телеканал ТНТ. Это не только промо нового киносериала «Перевал Дятлова», но и акция в честь памяти главной загадки СССР. Такие указатели сейчас установлены во многих городах России.

Напомним, перевал Дятлова в Уральских горах – место загадочной гибели советских туристов в 1959 году. Эта трагедия до сих пор покрыта тайной, которую пытаются разгадать следователи, журналисты и режиссеры со всего мира.

Организаторы акции рассказали, что qr-код, размещенный под табличкой, ведет на страницу с экскурсом в историю главной загадки СССР. Как дятловцы готовились к походу, сколько километров они преодолели, в какой момент отклонились от маршрута. Материал познакомит жителей городов с подробной информацией о происшествии и напомнит о нем тем, кто уже знаком с делом дятловцев – ведь с каждым десятилетием исследователи находили новые детали похода.

Что касается сериала «Перевал Дятлова» с Петром Федоровым в главной роли, то телеканал ТНТ начнет показывать его с 16 ноября каждый вечер в 22:00. Авторы обещают рассказать обо всех основных версиях следствия, поскольку у них был доступ не только к открытым данным и дневникам дятловцев, но и к закрытым материалам доследования. В сериале две равноценные сюжетные линии: первая - о восхождении группы Дятлова, которая станет художественной реконструкцией их похода и подготовки к нему. И вторая - расследование трагедии майором КГБ Олегом Костиным, отправленным из Москвы в городок Ивдель сразу после того, как были обнаружены тела. Каждой сюжетной линии отведено по четыре серии, которые будут идти поочередно, чтобы у зрителей сложилась максимально полная картина истории.

 

фото: Sibnovosti.ru

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