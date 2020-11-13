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РУСАЛ объявляет о старте грантового конкурса «Помогать просто»

Главная Общество
Красноярск
08:52 13 Ноября 2020
поддержка, проекты, предприятие, конкурс
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РУСАЛ начинает прием заявок на конкурс волонтёрских проектов «Помогать просто». Лучшие инициативы получат от компании грантовую поддержку в размере до 100 тысяч рублей.

К участию приглашаются государственные и муниципальные организации и учреждения социальной сферы, некоммерческие и коммерческие организации, специализирующиеся на оказании шефской помощи социально незащищенным группам населения, формировании и развитии волонтёрских объединений, и предоставлении профессиональных услуг на безвозмездной основе (pro bono).

«Конкурс «Помогать просто» — это возможность для каждого, кто готов помочь и хочет быть полезным, претворить свои добрые идеи в жизнь. За пять лет существования конкурса гранты РУСАЛа получили 444 волонтёрских проекта. Среди них — проведение обучающих занятий для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, поддержка семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, организация клубов «серебряных» волонтёров и многое другое. Это локальные инициативы, которые приносят позитивные изменения в жизнь отдельно взятого города, социальной организации или семьи», - отметил директор департамента коммуникационных и социальных проектов РУСАЛа Рустам Закиев.

Заявки на участие в грантовом конкурсе «Помогать просто» принимаются по 14 декабря 2020 года на электронной платформе Центра социальных программ РУСАЛа https://grants.fcsp.ru. Победители конкурса будут объявлены не ранее 26 февраля 2021 года.

Администрирование и организационное сопровождение программы осуществляет Центр социальных программ (ЦСП) РУСАЛа. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на сайте https://fcsp.ru/program/pomogat_prosto/.

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
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