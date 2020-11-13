В Красноярском крае расширен реестр квалифицированных подрядчиков капремонта

Комиссия краевого Минстроя расширила реестр квалифицированных подрядчиков капремонта. Отбор прошли пять организаций из 16, направивших заявки. Выбранные подрядчики могут проводить капремонт общего имущества многоэтажек и объектов культурного наследия, оценку технического состояния домов, а также разрабатывать проектную документацию и производить замену лифтового оборудования.

«Основная причина, по которой организациям было отказано во включении в реестр, – несоответствие предоставленных документов заявленным требованиям», – сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Теперь в региональном реестре квалифицированных подрядчиков капремонта 472 организации. Только эти компании по законодательству могут участвовать в торгах на право проведения капитального ремонта.





