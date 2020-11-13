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В Красноярском крае расширен реестр квалифицированных подрядчиков капремонта

Главная Общество
Красноярск
10:29 13 Ноября 2020
капремонт, жкх, в красноярске, в красноярском крае, ремонт, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Комиссия краевого Минстроя расширила реестр квалифицированных подрядчиков капремонта. Отбор прошли пять организаций из 16, направивших заявки. Выбранные подрядчики могут проводить капремонт общего имущества многоэтажек и объектов культурного наследия, оценку технического состояния домов, а также разрабатывать проектную документацию и производить замену лифтового оборудования.

«Основная причина, по которой организациям было отказано во включении в реестр, – несоответствие предоставленных документов заявленным требованиям», – сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Теперь в региональном реестре квалифицированных подрядчиков капремонта 472 организации. Только эти компании по законодательству могут участвовать в торгах на право проведения капитального ремонта.


 

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