На выходных в Красноярске похолодает

Синоптики предупредили о незначительном похолодании в Красноярске. В пятницу, 13 ноября, в дневные часы воздух в городе прогреется до +1°С, однако ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с.

В ночь на субботу, 14 ноября, температура опустится до -2°С, в светлое время суток воздух прогреется до +2 °С. Синоптики прогнозируют обильные осадки – дождь и мокрый снег.

В воскресенье, 15 ноября, ночью похолодает до -7°С, днем термометры покажут -1°С, осадки прекратятся.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, в начале следующей недели температуры понизятся еще на 2-3°С.



