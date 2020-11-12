На Таймыре создана первая в России ферма по разведению овцебыков

Фермеры на севере Красноярского края начали разводить овцебыков. Губернатор Александр Усс лично договорился с главой Ямало-Ненецкого автономного округа о передаче краю 10 телят из природного парка «Полярно-Уральский». Их доставили вертолетом под наблюдением зоологов. На севере края нетипичные условия обитания для овцебыков, но животные находятся под постоянным присмотром и пока чувствуют себя нормально.

«Это первый опыт российского уровня разведения овцебыков в нетипичной для них среде. Сейчас важно внимательно наблюдать, как они адаптируются, как ведут себя в природе. Школьники будут помогать работникам фермы в этом», — отметила заместитель главы Таймыра по вопросам образования и культуры Татьяна Друппова.

Сейчас овцебыки проходят адаптацию. Им отвели участок в 118 тысяч гектаров.

Фото: Л. Колпащиков

