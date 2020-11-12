В школьных столовых Красноярска заработал безналичный расчет

Городские власти все-таки сумели организовать безналичный расчет в школах Красноярска. Разговоры об этом ходили с 2017 года, но реализовать планы не получалось. Теперь в 47 школах города – это почти половина всех образовательных учреждений – установлены терминалы безналичной оплаты. Пока проект реализуют в пилотном режиме, но скоро терминалы в школах появится повсеместно.

В марте 2021 года администрация планирует определить поставщика услуги. Отметим, что за питание школьники платят не банковскими картами, а специальными картами оплаты. Родители могут проверить баланс такой карты и не волноваться, что ребенок останется голодным.