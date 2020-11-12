Ветреная погода сохранится в Красноярске до выходных

Синоптики предупреждают об усилении ветра в Красноярском крае. В течение двух дней, 12 и 13 ноября, порывы юго-западного ветра в центральных районах региона будут достигать 15-20 м/с, местами до 25 м/с.

В Красноярске в пятницу, 13 ноября, облачно, днем небольшой снег. Ветер северо-западный с порывами 15-20 м/с. Воздух прогреется до +1…-1 °С.

Спасатели во время непогоды советуют красноярцам оставаться в помещениях. Подходить близко к деревьям и легким конструкциям опасно. Также стоит воздержаться от высотных работ.