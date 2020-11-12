​В Красноярске пройдет молодёжный форум

Ежегодный молодежный форум в этом году носит название «Твоё время в Красноярске» и впервые проходит в онлайн-формате. Чтобы стать участником, достаточно подключиться к трансляции в нужное время с 17 по 19 ноября. Трансляция большинства событий будет проходить в группе «Твоё время» «ВКонтакте»: www.vk.com/tvoe_vremya_krsk. Организаторы – главное управление молодёжной политики и туризма.

В рамках форума пройдут мастер-классы и воркшопы, переговорные и дискуссионные площадки, конференции и экспертные сессии, квесты. Программа форума насыщена и разнообразна, для гостей и участников за три дня пройдёт более 20 актуальных событий. Онлайн-формат открыл новые возможности для организаторов – в качестве экспертов отдельных площадок к трансляции подключатся гости из Москвы, Казани, Сочи и других городов России.

17 ноября – «Твоё время развиваться». Первый день форума посвящен образовательным форматам и презентации возможностей города для воплощения самых смелых идей молодых горожан. Для участников форума в течение дня пройдут мастер-классы и семинары по социальному проектированию, запуску первого бизнеса, продвижению в TikTok, эмоциональному интеллекту, медиации и моде.

18 ноября – «Твоё время открываться». Во второй день форума развернутся дискуссионные и переговорные площадки, их участниками станут не только эксперты из Красноярска, но и из других городов страны. Участники и зрители трансляции смогут обсудить тренды в оформлении городской среды, высказать свое отношение к работе уличных художников и узнать мнение профессионалов о киберспорте.

19 ноября – «Твоё время открывать». В третий день форума участники смогут взглянуть на Красноярск под другим углом, принять участие в онлайн-квесте и экскурсиях, узнать об уникальных местах города, которые не указаны на карте. Все площадки этого дня имеют ограничения по количеству участников, в связи с этим действует предварительная регистрация.

Програм​ма форума.​​

Дополнительная информация: на сайте твоевремя24.рф, а также в группе «ВКонтакте»: www.vk.com/tvoe_vremya_krsk. Обращаем внимание, что для участия в некоторых событиях форума требуется предварительная регистрация. Возрастная категория 14+.

По материалам пресс-службы Администрации г. Красноярска