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Все предприятия Компании En+ Group получили паспорта готовности к отопительному периоду от Минэнерго России

Главная Общество
Красноярск
14:19 12 Ноября 2020
гэс, энергетика, электростанция, работа, документы
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Все предприятия компании EnGroup получили паспорта о готовности к работе в отопительный период 2020/21 годов. Приказы подписаны Министерством энергетики РФ и подтверждают полную готовность объектов EnGroup к отопительному сезону во всех регионах присутствия.

 Документ Минэнерго России получили Красноярская ГЭС, «Байкальская энергетическая компания», «ЕвроСибЭнерго – Гидрогенерация», Автозаводская ТЭЦ, «ЕвроСибЭнерго – тепловая энергия», входящие в состав EnGroup. Все предприятия получили паспорта в срок, что в полной мере соответствуют требованиям, установленным правилами подготовки к отопительному зимнему периоду Минэнерго России.

«Подготовка к сезону максимальных нагрузок наложилась на обстоятельства, связанные с пандемией Covid-19, однако все подразделения EnGroup успешно справились с поставленными задачами и компания вступает в новый отопительный сезон с необходимым уровнем подготовки. Благодаря соблюдению противоэпидемических норм для всех сотрудников были созданы безопасные условия, при этом необходимые работы были проведены вовремя или с опережением сроков», – отметил руководитель энергетического бизнеса EnGroup Михаил Хардиков. 

В рамках подготовки к зимнему сезону на энергообъектах EnGroup создан запас материально-технических ресурсов и оборудования, необходимый для надежного прохождения отопительного сезона 2020/21 годов. Кроме того, на всех предприятиях прошли тренировки оперативного персонала по отработке действий при ликвидации аварий в условиях низких температур и дополнительные инструктажи по особенностям работы в условиях зимнего максимума нагрузок. Получение паспортов Минэнерго России подтверждает, что электростанции, электрические и тепловые сети EnGroup готовы к работе в условиях низких температур.

Фото: пресс-служба  En+ Group
По материалам пресс-службы  En+ Group

В статье упоминаются:
Организации: Красноярская ГЭС
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