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​В Октябрьском районе благоустроят три сквера

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Красноярск
12:11 12 Ноября 2020
парк, благоустройство, город, район
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В 2021 году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» по программе «Формирование комфортной городской среды» в Октябрьском ​районе благоустроят три общественных пространства. Это сквер им. Героя Советского Союза Виктора Мирошниченко (ул. Мирошниченко, 4) и скверы на ул. Тотмина, 13 и Тотмина, 23.

Обсуждение проекта сквера с жителями ул. Мирошниченко проходило на платформе «Zoom». Они отметили, что в сквере необходимо учесть интересы жителей района всех возрастов и создать условия для отдыха и пожилых людей, и молодежи. Среди прочих проблем горожане указали на неудовлетворительное состояние дорожек – их необходимо привести в порядок. Также жители выразили желание восстановить сцену и убрать из сквера торговый павильон. Прозвучали и жалобы на засилье в сквере голубей. В итоговый вариант форэскиза проектировщики внесли детскую площадку, качели в перголах, дополнительные скамьи, сцену, новые светильники уличного освещения. К памятной стеле Героя Советского Союза Виктора Мирошниченко будет вести брусчатая мемориальная дорожка. Для детской площадки с качелями выбрали резиновое покрытие.

​В Октябрьском районе благоустроят три сквера

Из скверов на ул. Тотмина, 13 и 23 получится единый «прогулочный кластер», эти скверы отделяет друг от друга всего один дом. Общественные пространства станут удобным местом отдыха для жителей более 100 домов по ул. Тотмина, Юшкова, Попова.

Разнообразные типы покрытий дорожек зонируют скверы: на транзитных путях будет брусчатка крупного формата, в местах отдыха – небольшого. В качестве покрытия прогулочной тропы и прилегающих к ней площадок выбран плитняк. Проектировщики планируют обновить уличное освещение в скверах, установить скамьи и урны в зонах отдыха, провести дополнительное озеленение, сохранив при этом существующие посадки. Здесь высадят березы, вейник остроцветковый, колосняк и овсяницу.

​В Октябрьском районе благоустроят три сквера

 
«В нашем районе мы стараемся делать так, чтобы скверы появились во всех микрорайонах. Мы благоустроили 7 общественных пространств за последние два года. На очереди ещё три. Думаю, что и в 2022 году будет не меньше», – отметил руководитель администрации Октябрьского района Геннадий Гартман.

Фото: пресс-служба Администрации г. Красноярска
По материалам пресс-службы Администрации г. Красноярска

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